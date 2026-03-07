Furti in abitazione, Torino terza città d'Italia per numero di casi

Nel 2024 in Piemonte sono stati registrati 10.897 furti in abitazione, con un calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Il numero di episodi, pari a 25,6 ogni 10.000 abitanti, si attesta lievemente al di sotto della media italiana di 26,4, collocando la regione all’8° posto a livello nazionale.

Per quanto riguarda le rapine in abitazione, ovvero intrusioni che implicano l’uso della violenza contro i presenti, nel 2024 in Piemonte si contano complessivamente 141 episodi, pari a 3,3 ogni 100.000 abitanti: per incidenza la regione si colloca al 6° posto nella graduatoria nazionale.

È quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’Evoluzione del Fenomeno

Guardando al medio periodo, tra il 2019 e il 2024 l’andamento dei furti in abitazione in Piemonte risulta in calo, con una variazione del -28%.

Un trend in diminuzione, confermato anche dai dati dei primi sei mesi del 2025: tra gennaio e giugno sono stati registrati 4.832 furti in abitazione, in diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 4.885.

Torino: terza città d'Italia per furti in abitazione, ma il fenomeno è in calo

Il Comune di Torino nel 2024 ha registrato 2.024 furti in abitazione, in diminuzione dell’8,9% rispetto al 2023, con un’incidenza di 23,6 reati ogni 10.000 abitanti. Per numero assoluto, Torino si colloca al 3° posto tra i capoluoghi, dopo Roma e Milano.

Anche il dato della Città metropolitana conferma un trend in diminuzione: nel 2024 i furti in abitazione sono 5.613, in calo del 3,1% rispetto all’anno precedente, pari a 25,5 ogni 10.000 abitanti. Nel primo semestre 2025 i casi sono stati 2.329, con una riduzione del 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 2.602.

Le province: situazione eterogenea

Nel confronto tra le altre province emergono dinamiche diverse. In provincia di Alessandria nel 2024 si contano 1.338 furti in abitazione, con un’incidenza di 32,9 ogni 10.000 abitanti; nel primo semestre 2025 i casi sono stati 737, in aumento del 32,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 557.

Per Cuneo nel primo semestre 2025 i casi arrivano a 664, in crescita del 9,9% rispetto ai 604 del primo semestre 2024.

Ad Asti nel 2024 i furti in abitazione sono 616, con un’incidenza di 29,7 ogni 10.000 abitanti; a Novara nel 2024 i furti sono 1.072 con un’incidenza di 29,5 ogni 10.000 abitanti, mentre nel primo semestre 2025 scendono a 445, in calo del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano 492.

L'Indice regionale della Sicurezza Domestica 2025: Piemonte al 15° posto, guadagna una posizione

L’Indice regionale della Sicurezza Domestica, elaborato dall’Osservatorio Censis–Verisure, è un indicatore sintetico che offre una lettura combinata di sicurezza reale e percepita, integrando aspetti legati al contesto territoriale, al rischio di eventi critici dentro casa e ad alcuni elementi strutturali dell’abitare.

Nel 2025, l’indice Censis-Verisure ha misurato il grado di sicurezza, reale e percepita, delle diverse regioni italiane rispetto agli eventi pericolosi che possono accadere all’interno delle mura domestiche e il Piemonte si è posizionato al 15° posto, migliorando di una posizione dal 16° posto del 2024.