Meteo: la provincia di Torino attesa da un weekend di stampo primaverile

Continua la presenza dell'alta pressione anche nei prossimi giorni, che centrata sull'Europa centro-orientale respinge le perturbazioni atlantiche mantenendo sulle nostre regioni condizioni stabili anche se non sempre con belle giornate. Questa staticità atmosferica favorirà l'accumulo di inquinanti, e a causa delle correnti sciroccali dal nord Africa, la presenza di pulviscolo sahariano.
A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, venerdì 6 marzo
Il cielo si presenterà prevalentemente molto nuvoloso o coperto sui settori meridionali del Piemonte, sprazzi più soleggiati sulle aree settentrionali, in ampliamento nel corso del giorno.
Temperature stazionarie con massime intorno 16 °C. Venti assenti o deboli variabili.
Domani e domenica 8 marzo
Meno nuvolosità, con belle giornate ma ancora possibili nebbie al mattino. Temperature sempre stazionarie o in lieve aumento domani in presenza di sole, con valori massimi compresi tra 15 e 17 °C. Le minime saranno intorno a 7/9 °C , localmente nelle aree con rasserenamenti notturni prolungati potranno scendere fino 4/5 °C.
Venti assenti o deboli variabili.
Tendenza inizio settimana
Più variabilità ad inizio settimana, con qualche pioggia o rovescio in particolare martedì, poi bel tempo a seguire. Temperature che ancora saranno attorno alla media del periodo.
Previsioni Torino www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino