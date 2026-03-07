La protesta dei commercianti: “Assediati dei cantieri, così non lavoriamo più” [FOTO]

"Lavorare così è impossibile: non passano auto, non passano i mezzi pubblici. Siamo prigionieri dei cantieri". Non sono certo giorni felici per i commercianti di via Stradella e via Chiesa della Salute, nel quartiere Borgo Vittoria, costretti a fare i conti con la nuova fase dei cantieri di riqualificazione di piazza Baldissera. Le operazioni di posa di tre scambi tranviari e dei relativi sistemi di comando all’intersezione tra via Stradella e via Chiesa della Salute hanno, di fatto, messo all'angolo tutte le attività che gravitano tra corso Venezia e via Chiesa.

Umore nero ed effetti negativi sulle casse

Così giovedì pomeriggio i negozianti si sono radunati per esprimere il loro dissenso. La pasticceria, il bar, il fruttivendolo, i negozi di abbigliamento ed estetica, la scuola guida: tutti vivono ormai da oltre un mese tra transenne e difficoltà di accesso. Il maxi cantiere che trasformerà piazza Baldissera in un incrocio semaforizzato sta isolando le attività, con effetti pesanti sul lavoro e sul bilancio familiare.

“È da inizio anno che siamo con la via chiusa, senza passaggio di auto e mezzi pubblici - racconta Alì, titolare di un bar-pasticceria -. Ci sono tante spese e così non ce la facciamo più ad andare avanti. Fino a poco tempo fa non avanzavo nemmeno una brioche, ora si vende a fatica. Non c'è passaggio, ad eccezione dei residenti”.

La situazione

In effetti basta fare un giro a piedi in un giorno qualunque per capire la situazione. Chi arriva da via Stradella verso piazza Baldissera si trova la strada sbarrata dal cantiere all'incrocio con via Chiesa della Salute, chi si immette in piazza Baldissera da altre vie o corsi (Vigevano, Cecchi, Oddone, Mortara) non può salire verso via Stradella e infine anche la stessa via Chiesa non è, al momento, più percorribile dai mezzi pubblici. Insomma qui nessuno riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno. "E chissà se avremo mai degli sgravi" protestano.

I commercianti: "Noi troppo penalizzati"

“Ci sentiamo penalizzati, veniamo a lavorare ma siamo isolati - aggiunge Paola Artesio -. Come facciamo a tenere aperto in queste condizioni?. Inoltre proprio davanti alla mia attività non vedo mai proseguire con le operazioni”. “Siamo trincerati e scollegati dalle altre vie, tagliati fuori dal mondo - accusa Barbara Ponticelli -. Chi paga 1.200 euro di affitto al mese come fa a resistere?” Tra i problemi principali, anche la mancanza dei parcheggi e, neanche a dirlo, il calo della clientela. "Ci auguriamo davvero che gli operai non vadano avanti con i lavori fino a Pasqua o oltre, sicuramente qui abbiamo molta paura".

Il Comune: "Cronoprogramma garantito"

Dal Comune di Torino, intanto, si prova a rassicurare la cittadinanza: il progetto di riqualificazione della piazza è entrato nella fase operativa finale. "Per consentire queste operazioni confermiamo che via Stradella resterà chiusa fino al 31 marzo". Sul fronte sgravi, invece, continueranno le valutazioni. Il provvedimento approvato dalla Giunta lo scorso autunno prevede una riduzione del 40% per 12 mesi di Tari e per il canone per l'occupazione di spazi pubblici, riservata - però - a chi subisce "lavori in corso" per più di sei mesi

E i commercianti ora incrociano le dita, sperando che la fine dei lavori a fine marzo restituisca normalità e clientela alle loro attività.