Al Ponte Chisone un momento commemorativo per i partigiani uccisi nel 1945

Ugo e Gino Genre, Luigi Palombini, Luigi Monnet, Mario Lossani, Raffaele Giallorenzo, Francesco Salvioli: erano loro sette i partigiani fucilati dai nazifascisti il 10 marzo 1945 sul ponte Chisone di Pinerolo. Lì, domani, sabato 7 marzo, alle 10,30 si terrà la cerimonia annuale, organizzata dalla sezione Anpi di Pinerolo, per commemorarli davanti alla lapide che ricorda il loro martirio.

In seguito allo scoppio di una bomba, posizionata da un partigiano, il 3 marzo 1945 a San Germano Chisone, sul tram che da Pinerolo portava a Perosa, morirono 7 tedeschi. Da quel momento presero il via gli episodi di vendetta: i nazifascisti uccisero civili e partigiani, come Riccardo Gatto, Renato Peyrot e Guido Ricca alla stazione ferroviaria di Pinerolo, fino alla rappresaglia del ponte Chisone.

La manifestazione per ricordarli era in origine organizzata da don Granero, che aveva confessato questi partigiani condannati a morte. Dalla sua morte, nel 2007, a occuparsene è la sezione Anpi di Pinerolo, in collaborazione con le altre sezioni del Pinerolese.