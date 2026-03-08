Furto di componenti auto a Settimo: scoperta la banda dei magazzinieri

Traditi da un movimento di troppo nel buio di via Raspini, quattro uomini sono finiti nella rete dei controlli proprio mentre stavano completando il travaso del bottino. Quello che sembrava un normale turno di scarico notturno in uno stabilimento di Settimo Torinese era in realtà l'ultimo atto di un furto pianificato nei minimi dettagli, con un carico di batterie e candele per auto dal valore di 15.000 euro sottratto poco prima da un polo logistico della zona.

​La banda, composta da insospettabili dipendenti e autisti, aveva orchestrato un piano basato sulla complicità interna. Da una parte il corriere e il carrellista dell'azienda derubata, dall'altra due magazzinieri pronti a ricevere e nascondere la refurtiva nel deposito di una seconda società. Un gioco di sponda tra addetti ai lavori che è andato in frantumi quando una pattuglia di passaggio ha deciso di vederci chiaro su quel furgone fermo in un orario sospetto.

​L'operazione si è conclusa con il recupero integrale della merce, già restituita ai proprietari, e una pioggia di provvedimenti giudiziari. Per tre degli uomini coinvolti — un corriere torinese di 62 anni e due lavoratori di 57 anni residenti a Borgaro e Settimo — sono scattati gli arresti domiciliari su ordine della Procura di Ivrea. Un quarto complice, un trentenne impiegato come carrellista, è stato invece denunciato a piede libero, chiudendo così il cerchio su un sodalizio criminale nato e morto tra le corsie dei magazzini.