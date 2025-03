Un'altra tragedia sul lavoro: a Leini un operaio cade dal tetto di un capannone in ristrutturazione. Inutile la corsa in ospedale

Ancora una tragedia sul lavoro. Si è verificata nella serata di ieri, a Leini, alle porte di Torino. La vittima è un operaio deceduto in ospedale dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone in ristrutturazione.



Subito soccorso, l’uomo è stato trasportato da alcuni colleghi in ospedale a Torino, dove è poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Sul posto, per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, i carabinieri e i tecnici dello Spresal. Secondo il primo racconto dei colleghi l’operaio sarebbe caduto in casa, ma le ferite riscontrate sul corpo sarebbero risultate non compatibili con la versione fornita.



Il capannone è stato sequestrato e in giornata saranno eseguiti altri sopralluoghi.