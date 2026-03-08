A Torino oggi si corre la Just The Woman I am: ecco come cambia la viabilità

Oggi, domenica 8 marzo, si svolge Just The Woman I Am, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri, aperta a tutti, che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Alla corsa solidale si affiancano iniziative collaterali e il Villaggio della Prevenzione in piazza Castello e in piazzetta Reale, che dal 6 all’8 marzo ospiterà visite preventive gratuite, consulenze, incontri, laboratori, stand informativi e spazi di dialogo con professionisti e associazioni.

La corsa-camminata prevede un percorso con partenza alle ore 15.30 dal parco del Valentino e arrivo nel centro di Torino in piazza Castello. L’area della partenza, su viale Mattioli angolo viale Crivelli, sarà accessibile esclusivamente da corso Massimo D’Azeglio.

Il percorso

Partenza da viale Mattioli angolo viale Crivelli, viale Virgilio, corso Cairoli (carreggiata est), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), viale Partigiani, viale Primo Maggio, Rondò Rivella (lato sud-ovest) corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), via XX Settembre, via Pietro Micca, arrivo in piazza Castello (fronte via Verdi lato palazzo Madama).

Divieto di transito

Su tutto il percorso dalle ore 15 alle 20, e comunque sino a cessate esigenze, sarà vietato il transito di tutte le categorie di veicoli. Per permettere il passaggio in sicurezza di tutti i partecipanti, il ponte Umberto I e il ponte Vittorio Emanuele I saranno chiusi dalle ore 15 alle 18 e comunque sino a cessate esigenze, in entrambe le direzioni.

Divieti di sosta

Dalle ore 7 e sino a cessate esigenze sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso e, in aggiunta: su via Barbaroux (tra via Micca e via XX Settembre), su via Pietro Micca ambo i lati (tratto da via XX Settembre a piazza Castello), su via XX Settembre ambo i lati (tratto da corso regina Margherita a via Pietro Micca).

Parcheggi disabili e aree di sosta

Gli stalli disabili generici saranno sospesi mentre gli stalli ad personam saranno ricollocati previo contatto con il titolare dell’autorizzazione. Su piazza Castello e nelle aree limitrofe saranno sospese le aree di sosta riservate al carico e scarico merci, alla ricarica dei veicoli elettrici e di car sharing.

Aree Taxi

Saranno sospese le aree taxi di piazza Castello 125 e piazza Castello 2.

Parcheggi sotterranei

Nel parcheggio interrato di via Roma saranno chiusi gli ingressi di piazza Castello e l’uscita su via Viotti.

Trasporti pubblici