Nuovi parcheggi, addio cabine e attraversamenti sicuri: ecco la ciclabile di corso Maroncelli [FOTO]

Viaggiano verso la conclusione i cantieri della nuova pista ciclabile di corso Maroncelli, nel quartiere Nizza Millefonti, uno degli interventi più attesi per migliorare la mobilità dolce nella zona sud di Torino. Il tracciato, pensato per collegare e rafforzare la rete ciclabile esistente, introduce diverse novità tra nuovi attraversamenti, interventi sulla sicurezza e una riorganizzazione degli spazi stradali.

Dal Palazzo del Lavoro...

Nel primo tratto, dalla rotonda Maroncelli, la ciclabile è stata realizzata completamente ex novo: si tratta di una pista bidirezionale in calcestruzzo drenante, dotata di attraversamenti pedonali e ciclabili e di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare all’incrocio con via Genova. In quell’area sono state inoltre delimitate meglio le uscite dei passi carrai per rendere più chiara e sicura la convivenza tra ciclisti, pedoni e veicoli.

La pista si collega direttamente anche con quella di via Nizza. All’angolo tra le due strade è stata infatti disegnata a terra un’isola di traffico che organizza meglio i flussi e permette il raccordo tra i due percorsi ciclabili. Da qui parte anche un altro tratto bidirezionale che passa vicino alla scuola Re Umberto e prosegue in direzione corso Roma, verso Moncalieri.

Dopo via Nizza

Dopo l’intersezione con via Nizza, però, la pista cambia configurazione e diventa monodirezionale. La scelta è stata dettata principalmente dalla presenza di un marciapiede più stretto, che non avrebbe consentito di mantenere il doppio senso di marcia in sicurezza.

Proprio in quel punto sono state rimosse due cabine telefoniche ormai abbandonate. "Si attende ora l’intervento del gestore per lo spostamento di alcune infrastrutture legate alla fibra ottica ancora presenti - così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta -, che al momento costringono la pista ciclabile a una piccola deviazione".

La banchina ciclabile prosegue poi fino al cavalcaferrovia. Nell’ultimo tratto è prevista una zona di promiscuità tra biciclette e pedoni, dovuta alla presenza di un cartellone pubblicitario che riduce lo spazio disponibile.

Miglioramento dei parcheggi

L’intervento ha riguardato anche la riorganizzazione della sosta lungo il corso, con una delimitazione più chiara dei parcheggi a spina di pesce. Inoltre è stata completamente rifatta la rete delle caditoie per migliorare il deflusso dell’acqua piovana ed evitare ristagni sulla carreggiata.