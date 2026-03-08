 / Viabilità e trasporti

08 marzo 2026

Segnaletica sbiadita, Gtt corre ai ripari anche in collina

L’avvicinarsi della primavera porta un restyling degli attraversamenti. Il passo successivo sarà coprire le buche

Con il rialzarsi delle temperature scatta l’ora del “restyling” della segnaletica orizzontale. Gtt, su indicazione della Città e della Circoscrizione 8, ha tirato a lucido segnali di stop, attraversamenti pedonali e varie zebrature tra i quartieri San Salvario, Nizza Millefonti e la collina. 

Ultimo intervento ieri mattina in strada comunale da San Vito a Revigliasco. In precedenza era stato messo in sicurezza anche il parco Di Vittorio.

Presto interventi di messa in sicurezza

Prossimamente - hanno precisato il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta - si procederà con la messa in sicurezza di intere strade che saranno rifatte da zero grazie a Fondazione Crt”. In questo modo si dovrebbe mettere fine all’emergenza buche che da tempo attanaglia la collina.

Philippe Versienti

