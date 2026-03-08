Segnaletica sbiadita, Gtt corre ai ripari anche in collina

Con il rialzarsi delle temperature scatta l’ora del “restyling” della segnaletica orizzontale. Gtt, su indicazione della Città e della Circoscrizione 8, ha tirato a lucido segnali di stop, attraversamenti pedonali e varie zebrature tra i quartieri San Salvario, Nizza Millefonti e la collina.

Ultimo intervento ieri mattina in strada comunale da San Vito a Revigliasco. In precedenza era stato messo in sicurezza anche il parco Di Vittorio.

Presto interventi di messa in sicurezza

“Prossimamente - hanno precisato il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta - si procederà con la messa in sicurezza di intere strade che saranno rifatte da zero grazie a Fondazione Crt”. In questo modo si dovrebbe mettere fine all’emergenza buche che da tempo attanaglia la collina.