La Sesi e Guadalupe Torres insieme per uno spettacolo tra danza e musica al FolkClub

Il FolkClub apre il suo tablao per una serata interamente dedicata al flamenco più autentico e vibrante. Sabato 14 marzo alle ore 21.30, nell’ambito del tradizionale appuntamento con Compartir Tablao e in collaborazione con l’Associazione Arte Y Flamenco, La Sesi, nome d’arte della ballerina torinese Cecilia Boglione, condividerà il palco con una delle figure più luminose della scena madrilena contemporanea, Guadalupe Torres.

Pluripremiata, carismatica, dotata di una personalità scenica magnetica, Guadalupe Torres si è distinta vincendo per ben tre volte il Premio Certamen de Coreografía de Madrid per la migliore coreografia e il miglior brano solista, affermandosi come una delle interpreti più versatili e tecnicamente impeccabili della sua generazione. La sua carriera l’ha portata sui tablao più prestigiosi di Spagna, da Las Carboneras a Corral de la Morería, da Casa Patas a El Cordobés, luoghi simbolo di una tradizione che vive nell’equilibrio tra rigore e improvvisazione. Virtuosa del baile in ogni sua declinazione, Torres coniuga precisione ritmica, potenza espressiva e una freschezza interpretativa capace di sorprendere anche il pubblico più esperto. Il suo è un flamenco che non si limita a custodire la tradizione, ma la rinnova attraverso una presenza scenica intensa, fatta di ascolto, dialogo e tensione emotiva.

Accanto a lei, La Sesi (Cecilia Boglione) anima e motore del progetto Compartir Tablao, conferma il proprio percorso di ricerca e approfondimento nel solco del flamenco puro, costruendo un incontro che è al tempo stesso sfida, scambio e celebrazione. “Compartir” significa infatti condividere: lo spazio, il ritmo, il respiro, la responsabilità del silenzio e dell’esplosione.

A rendere ancora più incandescente la serata sarà la presenza di due musicisti di primo piano della scena andalusa: al toque Fernando del Morao, chitarrista dalla cifra inconfondibile capace di alternare eleganza e forza percussiva, e al cante José Manuel Fernández, voce intensa e profonda, custode di quella tradizione orale che è il cuore pulsante del flamenco.

Sulle tablas del FolkClub si alterneranno bailes individuali, momenti di cante e dialoghi musicali in cui chitarra, voce e danza si inseguono e si sfidano in un continuo gioco di tensioni e sospensioni. Una serata costruita sull’interplay, sull’immediatezza dell’istante e su quella complicità che rende ogni tablao un’esperienza emozionante.



Per info: https://www.folkclub.it/it/