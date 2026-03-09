Seeyousound chiude con 6 mila presenze: "Abbiamo fatto rumore, come volevamo"

Si conclude con 6 mila presenze (di cui oltre 5 mila biglietti staccati in sala) il Seeyousound Festival 2026. Un'edizione che ha toccato i numeri dell'anno scorso sebbene con più giorni di programmazione.

Il programma di questa edizione ha presentato 68 titoli, cui si sono affiancati 16 eventi tra live, dj set e performance audiovisive, 2 mostre e 1 residenza artistica.

«Abbiamo fatto rumore, come volevamo. - affermano i membri del Direttivo dell’Associazione Seeyousound – Anche quest’anno ci siamo fatti notare, grazie alle file di persone in attesa di entrare in sala e a un passaparola che premia la nostra proposta. Possiamo dirlo, Seeyousound è possibile grazie a noi che lo organizziamo e al nostro pubblico, che ci ripaga in ogni senso degli sforzi, oltre ovviamente al supporto degli sponsor che da alcuni anni ci sono a fianco, mentre – spiace ricordarlo anche questa volta - quello che è mancato è il supporto delle istituzioni cittadine. Ci auguriamo che questo successo possa essere anche uno stimolo per le istituzioni e nuovi partner a dare fiducia a questo progetto e a contribuire concretamente alla sua crescita futura».

I vincitori

LONG PLAY FEATURE - Concorso lungometraggi di finzione

"Mortician" di Abdolreza Kahani

LONG PLAY DOC - Concorso Documentari

"Pauline Black: a 2stone story" di Jane Mingay

Menzione speciale: "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt" di Tom J Stern.

7INCH - Concorso Cortometraggi

"Equal dust" di Jani Peltonen

Menzione speciale: "Tessitura" di Brit Fryer e Lydia Cornett.

SOUNDIES - Concorso Videoclip

"Invincibility" diretto da Niall Trask per Alabaster DePlume

Doppia menzione speciale:

Outro diretto da Igor Klepnev per Maslo Chernogo Tmina.

Core diretto da Helena Ganjalyan and Bartosz Szpak per Stefan Wesolowski.

FREQUENCIES - Concorso Sonorizzazioni Originali

ANNA BALESTRIERI

Menzione speciale: Leonardo D'Angelo.

Miglior Film Italiano

"Falene"di Ivan Cazzola



TORINOSETTE Audience Award

"MORTICIAN" di Abdolreza Kahani



