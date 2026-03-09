 / Cultura e spettacoli

Giovedì 12 marzo

Al FolkClub, Jeffrey Foucault in concerto per le Buscadero Nights

Per le Buscadero Nights, il FolkClub ospita giovedì 12 marzo alle ore 21.30, il ritorno in Italia di Jeffrey Foucault, tra le voci più autorevoli e riconoscibili del songwriting americano contemporaneo. In oltre vent’anni di carriera, ha costruito un percorso coerente e appartato, lontano dai clamori ma sostenuto da una scrittura essenziale e letteraria, capace di intrecciare blues, folk, rock’n’roll e country noir con un’intensità che il New Yorker ha definito “vicina alla perfezione". Le sue canzoni,  abitate da personaggi inquieti e paesaggi vasti come il Midwest da cui proviene, trovano nella dimensione dal vivo la loro vera identità.

A rendere questa data ancora più speciale è la formazione: un inedito super-trio. Alla batteria John Convertino, anima ritmica dei Calexico, musicista di culto capace di fondere suggestioni latine, desert-rock e jazz in trame cinematografiche di grande atmosfera. Al suo fianco Ry Cavanaugh, figura chiave della Session Americana di Boston, polistrumentista e narratore carismatico, collaboratore storico di Foucault. 

L’ultimo album di Foucault, The Universal Fire (2024), acclamato dalla critica e dedicato alla memoria del batterista Billy Conway, conferma la sua capacità di trasformare la perdita in materia sonora vibrante.
 

