ArDuoBop Quartet in concerto all'Osteria Rabezzana

Giovedì 12 marzo alle ore 21.30 all'Osteria Rabezzana il concerto del ArDuoBop Quartet.

L'ArDuoBop è un agile quartetto che celebra l'hard-bop, stile dominante fino alla metà degli anni '60 e considerato tra i più accattivanti, duraturi e popolari linguaggi del jazz. L'hard-bop è la risposta grintosa che ha riportato nel jazz le radici afroamericane, infondendo nel suono l'energia del gospel e dell'R&B.

Il quartetto ripropone il grande repertorio di maestri come Dexter Gordon e Sonny Rollins, fondendo l'eleganza del bop a ritmi incalzanti latini e afro-cubani. Un'esperienza energica e coinvolgente, dove il jazz classico incontra la potenza ritmica e il calore del soul.

Per info: www.osteriarabezzana.it