Telethon arriva nelle piscine della Circoscrizione 8 con “Facciamoli Diventare Grandi!”

La ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare arriva anche nelle piscine della Circoscrizione 8. La Fondazione Telethon sarà infatti presente con un desk informativo all’interno degli impianti natatori Lido e Parri per incontrare i cittadini e raccontare le attività della fondazione.

Da oltre trent’anni Telethon sostiene in Italia la ricerca sulle malattie genetiche rare, finanziando progetti scientifici e collaborando con ospedali e centri di eccellenza per migliorare le diagnosi e sviluppare nuove terapie. Un lavoro che nel tempo ha coinvolto milioni di persone attraverso campagne di raccolta fondi e iniziative di sensibilizzazione diffuse su tutto il territorio.

Proprio con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca e dell’informazione scientifica, la fondazione ha promosso l’iniziativa “Facciamoli Diventare Grandi!”, che farà tappa nelle piscine circoscrizionali della zona sud della città.

Gli operatori di Telethon saranno a disposizione per presentare i progetti attualmente in corso, spiegare come vengono finanziati gli studi sulle malattie genetiche rare e rispondere alle domande dei cittadini interessati ad approfondire il lavoro della fondazione.

L’iniziativa si svolgerà dal 14 al 16 aprile presso la piscina Lido e dal 21 al 23 aprile presso la piscina Parri, offrendo a frequentatori degli impianti e residenti l’occasione di conoscere più da vicino l’impegno della ricerca scientifica italiana e il ruolo della solidarietà nel sostenerla.