Manutenzione stradale a Cavoretto: lavori anticipati sulla strada dei Ronchi

Partiranno martedì i lavori di rifacimento del manto stradale in strada dei Ronchi, nel tratto compreso tra piazza Freguglia e via del Fioccardo, nella zona collinare di Cavoretto. L’intervento, atteso dai residenti, è stato anticipato di circa tre mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che lo prevedeva per l’estate.

Lavoro di sinergia

A comunicarlo sono il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, e il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che spiegano come l’intervento di riasfaltatura sia stato possibile grazie alla collaborazione tra diversi soggetti. Il lavoro è infatti frutto del coordinamento tra Smat, la regia cantieri della Città e l’ufficio tecnico della Circoscrizione 8. Un’azione congiunta che ha permesso di accelerare i tempi e rispondere più rapidamente alle esigenze dei residenti della zona. In allarme dopo i lavori eseguiti da Smat sulla conduttura fognaria.

Lavori al via domani

Secondo quanto comunicato, la strada resterà chiusa al traffico per tutta la settimana per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Tuttavia, nel caso in cui le condizioni meteo dovessero essere favorevoli, il cantiere potrebbe concludersi anche prima del previsto. A seguire l’andamento degli interventi giorno dopo giorno sarà il centro d’incontro di Cavoretto, punto di riferimento per molti residenti del quartiere.

“Altri lavori previsti nelle aree collinari della città – spiegano Loi Carta e Miano - restano invece programmati per il periodo estivo, quando la chiusura delle scuole permetterà di ridurre l’impatto sulla viabilità”.

Per l'occasione sarà vietato l'accesso carrabile fino a cessate esigenze. Vista la complessità viabile di Cavoretto e la presenza delle scuole primarie e di infanzia, il cantiere sarà sovrinteso dal corpo di Polizia Municipale.