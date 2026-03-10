Inaugurato a Collegno il rinnovato centro d'incontro Santa Maria

È stato inaugurato ufficialmente domenica 8 marzo, in concomitanza con la Festa della donna, il rinnovato Centro d’Incontro Santa Maria a Collegno, un punto di riferimento per la socialità e la partecipazione nel quartiere. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Matteo Cavallone, l’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Bacchin e gli altri membri della Giunta comunale, quali il vicesindaco Antonio Garruto, gli assessori Gianluca Treccarichi, Ida Chiauzzi e Clara Bertolo, insieme a numerosi cittadini e volontari.

L’evento ha registrato una partecipazione significativa, confermando il forte interesse della comunità per uno spazio dedicato all’incontro, soprattutto degli anziani, alle attività sociali e alla vita associativa.

«Siamo entusiasti del successo dell’inaugurazione del nostro centro – dichiara la nuova Presidente Claudia Sais – Grazie a tutti i volontari e ai collaboratori per il loro impegno. Siamo pronti a continuare a creare eventi e attività per la nostra comunità».

Il risultato è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra del direttivo, guidato dalla Presidente Claudia Sais, e a una comunicazione efficace che ha permesso di coinvolgere un pubblico ampio, nonostante la concomitanza con numerosi altri eventi organizzati tra Collegno e Torino.

Durante la cerimonia è stato anche consegnato un importante riconoscimento: una targa con l’Alto Riconoscimento Civico al precedente Presidente del Centro, Luigi Bonafè, già Cittadino Benemerito della Città, per il suo impegno e il contributo offerto negli anni alla crescita e alla vitalità del Centro.

«L’apertura di questo centro rappresenta un momento significativo per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco Matteo Cavallone –. Luoghi come il Centro d’Incontro Santa Maria sono fondamentali per rafforzare il senso di comunità, favorire la partecipazione dei cittadini e creare occasioni di aggregazione per tutte le generazioni».

Sulla stessa linea l’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Bacchin: «Questa inaugurazione dimostra quanto il volontariato e l’impegno civico siano una risorsa preziosa per Collegno. Il Centro d’Incontro Santa Maria sarà uno spazio aperto, inclusivo e dinamico, capace di promuovere attività sociali, culturali e ricreative a beneficio di tutta la cittadinanza».

Il Centro d’Incontro Santa Maria si propone infatti come un luogo di incontro e condivisione, pronto a ospitare iniziative, eventi e attività dedicate alla comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini.