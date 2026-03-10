 / Cronaca

Cronaca | 10 marzo 2026, 12:44

Ladri di pneumatici creativi al Lingotto, al posto del cric usano... un cassetto

Tornano in azione i predoni delle gomme davanti a una scuola materna

Ladri di pneumatici creativi al Lingotto, al posto del cric usano... un cassetto

È proprio vero che i ladri  sanno cosa inventarsi. Stupisce, infatti, il modo con cui ignoti delinquenti hanno portato via questa notte gli pneumatici da un’auto in sosta davanti alla scuola materna di corso Croce, nel quartiere Lingotto

Il modus operandi

A rendere l’episodio curioso è il metodo utilizzato per compiere il furto. Secondo quanto ricostruito sul posto, i malviventi non avrebbero usato il classico cric da officina per sollevare il veicolo. E nemmeno i mattoni in alternativa. Al suo posto, avrebbero improvvisato un supporto decisamente insolito: un cassetto, probabilmente recuperato da qualche mobile abbandonato in zona.

La sorpresa

Il cassetto sarebbe stato utilizzato come sostegno per mantenere sollevata la vettura mentre venivano smontate le gomme anteriori. Una soluzione rudimentale ma, a quanto pare, sufficiente per completare il colpo senza attirare troppo l’attenzione durante la notte.

Al mattino la sorpresa per alcuni genitori che accompagnavano i figli alla materna: l’auto ferma sul posto, ma con le ruote anteriori sparite e un insolito “attrezzo da lavoro” lasciato lì come traccia del passaggio dei ladri.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium