Incendio vicino alla Pellerina, a fuoco due auto

Due auto a fuoco nella notte tra sabato e domenica. È successo lo scorso fine settimana in via Domodossola poco dopo via Lessona, a due passi dall’asilo Demuro e dal vivaio. I rumori provenienti dalla strada e il fumo acre hanno svegliato alcuni residenti del quartiere Parella che hanno subito dato l’allarme. “Non si può vivere così, né succede sempre una” protestano le famiglie della zona del parco della Pellerina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Oltre alla polizia municipale per gli accertamenti del caso. Ancora poco chiare le cause dell’incendio, non si esclude possa trattarsi di un gesto di natura dolosa.



