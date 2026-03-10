Addio a Umberto Allemandi fondatore dell’omonima casa editrice e de Il Giornale dell’Arte

È mancato nel giorno del suo compleanno, a 88 anni, Umberto Allemandi, fondatore e direttore de Il Giornale dell’Arte e della casa editrice che portava il suo nome.

Dopo aver lavorato nel mondo della comunicazione con Armando Testa e poi nell’editoria, con Bolaffi e Bolaffi Mondadori, Allemandi è stato alla guida della prima testata d’arte d’Italia per 42 anni.

“Più che un editore, è stato un costruttore di linguaggi e di metodo, con l’idea che l’arte dovesse essere trattata come notizia, con rigore, tempestività e indipendenza”, scrivono sulla pagina Facebook della casa editrice. “Nulla gli sfuggiva: una nomina ministeriale, un restauro in provincia, un’acquisizione internazionale, una polemica di mercato. Animato da grande intuizione, aveva gli occhi aperti sull’Italia e sul mondo, convinto che la storia dell’arte si costruisse anche nella cronaca quotidiana”.

Nel 1992 ha ricevuto il Premio Nazionale per la Cultura dal presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi. Allemandi ha guidato il Giornale per 42 anni, fino alla cessione della casa editrice nel 2024.



“Con la scomparsa di Umberto Allemandi, Torino perde un protagonista instancabile della vita culturale della città e dell’intero Paese. Con grande passione e spirito imprenditoriale ha saputo costruire un pezzo di storia dell’editoria italiana. Ai suoi cari vanno il cordoglio e la vicinanza della Città di Torino”, lo ricorda il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.