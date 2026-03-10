Oltre quattro chili di droga in un garage di Parella: arrestato un ventenne a Torino

Un deposito di stupefacenti nascosto tra due appartamenti e un box auto nel cuore del quartiere Parella è stato smantellato dagli agenti della Squadra Mobile, che hanno arrestato un giovane italiano di vent’anni. Il blitz, nato da una segnalazione e sviluppato con appostamenti mirati, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga: oltre tre chili di hashish, un chilo e trecento grammi di marijuana e circa 250 grammi di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

Anche denaro e armi

Insieme alle sostanze, i poliziotti hanno recuperato 3.020 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale necessario per pesare e confezionare le dosi. Durante le perquisizioni è spuntata anche una pistola calibro 8 mm con la canna piombata, completa di caricatore; un ritrovamento che è costato al ragazzo, oltre all'arresto, anche una denuncia per il possesso dell'arma. Il ventenne è stato accompagnato al carcere Lorusso e Cutugno.