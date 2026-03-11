Salone Off 2026, la Circoscrizione 7 chiama associazioni e librerie

La Circoscrizione 7 si prepara ad accogliere anche quest’anno il Salone Off, il programma diffuso sul territorio collegato al Salone Internazionale del Libro di Torino, che nel 2026 si svolgerà tra l’8 e il 19 maggio.
In vista dell’evento, la Circoscrizione ha lanciato un invito rivolto a tutte le realtà culturali del territorio per costruire insieme il calendario di appuntamenti che animerà quartieri e spazi cittadini durante i giorni del Salone.
Associazioni, librerie, circoli culturali, scuole, case editrici, club di lettura, autori e altri soggetti attivi nel mondo della cultura possono proporre iniziative da inserire nel programma ufficiale del Salone Off 2026. Gli eventi potranno includere presentazioni di libri, incontri con gli autori, reading, laboratori, spettacoli e attività dedicate alla promozione della lettura.
Per partecipare è necessario compilare il format predisposto dalla Circoscrizione e inviare la propria proposta entro le ore 12 di mercoledì 25 marzo 2026 all’indirizzo di posta elettronica paolo.ferrari@comune.torino.it.
L’obiettivo è costruire un calendario diffuso capace di coinvolgere i quartieri della circoscrizione, portando libri, incontri e momenti culturali anche fuori dagli spazi tradizionali del Salone.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della Circoscrizione al numero 011.011.35757.