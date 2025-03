Ora corso Sommeiller preoccupa tutti: "Con la corsia preferenziale il traffico esploderà"

Il futuro di corso Sommeiller allarma la Circoscrizione 8. L'ok del Comune di Torino all'accensione delle telecamere su tutto il ponte, per favorire la corsia preferenziale, preoccupa i consiglieri che temono un drastico peggioramento del traffico e dell'inquinamento acustico.

Congestione folle

Lo si è capito dalla discussione nata ieri sera a seguito del documento presentato dai consiglieri del M5s, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone. "Da ingegnere che si è occupata di traffico nelle reti di telecomunicazioni so - ha spiegato Pasquali - che le congestioni sono sempre da evitare perché danneggiano tutti gli utilizzatori. Come gruppo di Circoscrizione siamo favorevoli alle corsie preferenziali per i mezzi pubblici ma siamo assolutamente contrari alla creazioni di congestioni nella rete viaria, perché le congestioni si ripercuotono su tutto il traffico pubblico e privato. Particolarmente delicato poi è il tratto di corso Sommeiller dove la situazione era già al limite per rumore e inquinamento".

Il Rapporto Ambientale del 2021 aveva già documentato il superamento dei limiti di legge per le emissioni inquinanti e i livelli di rumore nella zona. Da qui la richiesta di nuovi controlli per mitigare l'impatto acustico.

Favorevoli ma...

"Assolutamente favorevole alle corsie riservate, alle telecamere, alle multe per chi non rispetta le regole - così il consigliere del Pd, Riccardo Tassone -. Ma quel pezzo di città è un problema, provoca una strozzatura del traffico. Già oggi l’inquinamento acustico su quel tratto supera i livelli regolamentari". Insomma il rischio è che il già intasatissimo corso Sommeiller si trasformi in una bomba a orologeria. "Bisogna spingere per scelte ponderate - ha aggiunto Matteo Tabasso, Torino Bellissima -, valutando tutte le ricadute e non solo la volontà di una singola persona". Sul ponte, in corrispondenza con via Sacchi, la situazione semaforica è anche molto delicata. Nel tentativo di privilegiare il tram 4, si rischia di intasare ancora di più corso Sommeiller.

Infine il cantiere

Campanelli d'allarme destinati a suonare, sostengono i consiglieri, con i cantieri di Scalo Vallino. "Il semaforo su corso Raffaello e quello su corso Sommeiller sono sempre intasati - è la perplessità del coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi - E con l’afflusso, un domani, delle auto dallo Scalo la situazione non potrà che peggiorare".