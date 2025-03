Paura a Villafalletto, bus con ragazzi delle superiori di Pinerolo in bilico sulla scarpata

Paura a Villafalletto per un pullman con a bordo oltre una trentina di ragazzi, partiti da Pinerolo per raggiungere Prato Nevoso, rimanendo in bilico sulla scarpata a lato strada. È successo questa mattina, mercoledì 12 marzo, all'altezza della frazione Termine, nei pressi del bar ‘Herbie’

L'allarme è scattato verso le 7,55, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con le squadre di Saluzzo e Cuneo, per far scendere gli studenti dal mezzo e mettere in sicurezza l'area.

Non si registrano feriti gravi. Saranno le Forze dell'Ordine a chiarire la dinamica della vicenda.