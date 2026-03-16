Restyling dopo i raid vandalici, ecco le nuove staccionate sul Po

Sul Lungo Po Antonelli, quartiere Vanchiglietta, arrivano nuove staccionate più resistenti. L’intervento, realizzato dall’assessorato all’Ambiente della città di Torino, punta a restituire sicurezza a uno dei tratti più frequentati del fiume.

Intervento atteso da tempo

Negli ultimi giorni sono infatti state sostituite le vecchie strutture in legno, deteriorate dal tempo e spesso danneggiate da atti di vandalismo. Le nuove staccionate, installate lungo il percorso pedonale e ciclabile di Lungo Po Antonelli, sono state progettate per essere più robuste e durature rispetto alle precedenti.

Lungo Po come nuovo

A comunicarlo è il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per chi frequenta la passeggiata. Il tratto del Lungo Po è infatti molto utilizzato da residenti, sportivi e famiglie che ogni giorno frequentano le sponde del fiume. Analoghi interventi, in passato, erano stati realizzati anche sul lungo Dora Napoli e Firenze.