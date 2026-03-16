La natura di Luca Isola fiorisce nell'ex teatro di Palazzo Saluzzo Paesana

Dal 21 marzo fino al 18 aprile, l’Ex Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana aprirà le porte a Inner Bloom, mostra personale di Luca Isola.



Un progetto intenso e profondamente materico, prevalentemente realizzato su tela, in cui la tecnica del colore "buca" letteralmente la superficie pittorica, generando profondità, vibrazione ed energia visiva. La pittura diventa gesto fisico e spirituale, capace di attraversare il supporto e restituire allo spettatore un’esperienza immersiva.



Il cuore dell’esposizione è costituito da una collezione floreale nata durante il periodo della pandemia, quando si avvertiva forte l’esigenza di ristabilire un contatto autentico con la natura. In quel momento di sospensione collettiva, il fiore è divenuto simbolo di rinascita, resistenza e speranza.



Oggi quel nucleo originario si evolve in un concept di fioritura interiore: non solo rappresentazione botanica, ma metafora di crescita personale, trasformazione e consapevolezza. Le opere sono realizzate su tela e su tessuti pregiati provenienti da importanti tessitori del vercellese, tra cui Ermenegildo Zegna. Materiali di lusso, rigorosamente Made in Italy, che non si limitano a essere supporto, ma diventano parte integrante del linguaggio artistico. La qualità, la storia e la manifattura di eccellenza dialogano con la pittura, dando forma e contenuto a una concezione più elevata dell’arte,

dove estetica e identità territoriale si fondono.

UNRESTRICTED

Accanto alla collezione floreale, il percorso espositivo presenta una reinterpretazione personale di 9 Arcani dei Tarocchi, riletti attraverso la sensibilità contemporanea dell’artista, e una serie di ritratti di figure politiche del passato, che completano la mostra con uno sguardo critico e simbolico sulla memoria storica. Inner Bloom è un viaggio tra materia e spiritualità, tra tradizione manifatturiera e ricerca pittorica, tra memoria e rinascita. Una fioritura che non riguarda soltanto la natura, ma l’essere umano nel suo processo più intimo e universale di trasformazione.