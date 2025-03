Sgombero di una palazzina occupata in via Monginevro: operazioni in corso

Intervento delle forze dell’ordine in via Monginevro 46, all'altezza di Piazza Sabotino, nella prima mattina di oggi, martedì 18 marzo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno sgombero di una palazzina con diversi alloggi occupati abusivamente.

Dallo stabile sono state portate via diverse bombole del gas. Sul posto Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del fuoco. L’intervento è attualmente ancora in corso. Presente anche una folla di curiosi che si sono fermati poco prima del blocco della polizia per chiedere informazioni.



Anche la Linea 15 Gtt è attualmente limitata in piazza Sabotino per garantire le operazioni. Inseriti autobus sostitutivi in entrambe le direzioni con percorso da piazza Sabotino per corso Peschiera, corso Trapani, via Monginevro, percorso regolare. Gli addetti Gtt sono presenti in piazza per dare informazioni agli utenti che si avvicinano alla fermata.