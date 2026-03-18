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Attualità | 18 marzo 2026, 12:18

Torino ricorda le vittime del Bardo: "Ferita per la città"

Nell'attentato terroristico morirono anche la dipendente comunale Antonella Sesino, oltre ad Orazio Conte

Il Comune di Torino ha ricordato la tragedia del Bardo

Il Comune di Torino ha ricordato la tragedia del Bardo

Un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Bardo. Ad undici anni dall’attentato terroristico avvenuto a Tunisi, il Comune di Torino ha voluta omaggiare le 24 persone che persero la vita il 18 marzo 2015, al museo della capitale dello stato arabo.

Le vittime 

Tra le vittime Antonella Sesino, impiegata del Comune di Torino, e Orazio Conte, marito di Carolina Bottari, anch’essa dipendente comunale rimasta ferita insieme alla collega Anna Abbagnale

"Ferita per Torino"

Come ogni anno, davanti a Palazzo Civico si sono ritrovati i familiari di coloro che persero la vita nell'assalto. Accanto a loro il sindaco Stefano Lo Russo, che ha commentato: "È una grande ferita per Torino: il pensiero va a loro e alle famiglie che hanno subito questa grave perdita".

Cinzia Gatti

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