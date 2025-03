Una nuova fermata per la linea 13 davanti alla Circoscrizione 4

Da domani, 19 marzo 2025, la linea 13 navetta avrà una nuova fermata in direzione del centro della città. Lo ha spiegato Gtt, specificando come la scelta sia stata presa in queste ultime ore per agevolare i residenti del quartiere Parella.

Giusto un mese fa era stato il comitato spontaneo "Torino in movimento" a chiedere un nuovo punto sosta per la navetta (ma in direzione di piazza Campanella, tra le fermate Zumaglia e Servais).

La fermata verso la Gran Madre verrà collocata in via Servais, in corrispondenza di corso Montegrappa. All'altezza del centro civico della Circoscrizione 4. La linea 71, invece, avrà una fermata diversa: quella già presente in via Lessona ma dopo corso Montegrappa.

Ricordiamo che la linea 13 è deviata per lavori sul manto stradale in direzione di piazza Campanella, da via Cibrario angolo corso Tassoni.