La Polizia salva un uomo che minacciava di gettarsi dal ponte Duca degli Abruzzi

La Polizia di Stato, domenica notte, è intervenuta a Torino salvando un uomo di nazionalità straniera che aveva scavalcato la ringhiera del ponte Duca degli Abruzzi con l’intento di compiere un gesto estremo.

Durante il normale servizio di controllo del territorio, l’attenzione di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stata richiamata da una donna che segnalava la presenza di un uomo seduto sulla ringhiera del ponte. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto il punto indicato e avviato un dialogo con l’uomo, già oltre la ringhiera del ponte, che manifestava un forte stato di disagio.

Nel frattempo sopraggiungeva sul posto un secondo equipaggio in ausilio e, approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo, ormai sul punto di lasciarsi cadere nel vuoto, i poliziotti riuscivano ad afferrarlo e a trarlo in salvo, riportandolo in sicurezza sul marciapiede nonostante i tentativi dello stesso di divincolarsi e la complessità dell’operazione.