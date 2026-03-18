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Cronaca | 18 marzo 2026, 11:02

Pinerolo: prende a pugni un vigile, arrestato

L'uomo bivaccava nel bancomat di piazza San Donato

Pinerolo: prende a pugni un vigile, arrestato

Bivaccava nel bancomat di piazza San Donato a Pinerolo. I vigili, avvisati della sua presenza, sono intervenuti verso le 9. Quando un agente gli ha chiesto di allontanarsi, l'uomo ha dato in escandescenza, prendendolo a pugni. Il vigile però è stato abile a buttarlo a terra e arrestarlo per violenza e lesioni, prima di ricevere soccorso dall'ambulanza arrivata sul posto.

Protagonista della vicenda è un immigrato già noto alle forze dell'ordine per atti osceni alla stazione ferroviaria. Fatto per cui e già stato denunciato. Ma stavolta l'aggressione gli è costata le manette.

Marco Bertello

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