“Senza piazza Vittorio non ci sarebbero i Subsonica”: la band in festa per due settimane a Torino

“Senza piazza Vittorio non ci sarebbero i Subsonica, sotto questi portici è risuonata la nostra musica”.

A dirlo sono gli stessi Subsonica che quest’anno si preparano a festeggiare 30 anni di carriera. Lo fanno a Torino con il tour I Cieli su Torino che prevede due settimane di festa in tutta la città con quattro concerti ed eventi in programma dal 31 marzo fino al 12 aprile.

Mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori di cui si ha avuto un assaggio in questi giorni in via Po con l’esposizione fotografica "Istantanee - Ritratti A Cielo Aperto" dedicata ai Subsonica.

Corona i trent’anni insieme, l’uscita il 20 marzo dell’ultimo album realizzato dalla band torinese, Terre Rare.

Un album che hanno presentato proprio a Torino: “Non ci sarebbero i Subsonica senza piazza Vittorio, è sotto questi portici che abbiamo fatto sentire la nostra musica- commentano gli artisti -. Non lo abbiamo mai fatto per diventare famosi. Solo per fare musica insieme. Il racconto più bello è di continuare a scrivere che è quello per cui siamo nati”.

I cieli su Torino

Le due settimane di eventi saranno un momento di “restituzione ai fan e alla città”. I concerti si svolgeranno alle Ogr il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile 2026.

Ogni show presenterà una scaletta diversa, con una parentesi di brani storici che varieranno di sera in sera. 30 anni di musica, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle.

“Siamo molto felici di vivere insieme questo momento. Abbiamo visto una città cambiare, gli ultimi cambiamenti sono stati molto veloci. Siamo grati di sapere che quando ti rimetti sul palco, ci sono 20 mila persone da tutta Italia che vengono per stare con te".

Ogni biglietto comprato per i live delle OGR darà la possibilità di accedere anche alla mostra antologica Rientro in Atmosfera allestita nel Duomo delle OGR e curata dall’agenzia torinese Consiste Entertainment e interamente dedicata alla storia e al percorso artistico e umano del gruppo con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro. La mostra sarà visitabile dal 31 marzo al 12 aprile.

Gli eventi in città

Tra gli altri eventi in programma in città, "Nei Nostri Luoghi - Percorsi Sonori", un percorso nei dieci luoghi di Torino che hanno ispirato la musica dei Subsonica: ogni luogo nasconde un QR code e, accompagnati dalla voce dei cinque musicisti, si entra in un racconto, un pezzo di memoria, una canzone, un aneddoto; "Il Mio Dj by PNA", una tram experience che dal 31 marzo al 4 aprile diventa un club itinerante: la città scorre fuori dai finestrini mentre a bordo suonano i dischi scelti da Samuel e da alcuni dj amici del gruppo; “Rimango Subsonico - Istantanee di un attimo che passerà” è l’omaggio ai trent’anni di carriera dei Subsonica con un’esperienza d’ascolto a cura del musicteller Federico Sacchi che si muove tra storytelling, musica, teatro e video. Gli spettacoli si terranno al Cinema Classicon in piazza Vittorio Veneto 5 a Torino dal 31 marzo al 6 aprile e sono il frutto del grande lavoro di ricerca compiuto da Sacchi insieme a tutti i componenti della band.