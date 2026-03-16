Filippo Scisciani alla guida dell'associazione dei Librai di Torino Ali

Filippo Scisciani è il nuovo presidente di ALI Associazione Librai Italiani di Torino, aderente ad Ascom Confcommercio Torino e provincia.

Torinese, classe 1974, laureato in economia, attualmente Scisciani è presidente della cooperativa sociale ‘Binaria’ del Gruppo Abele.

Con la nuova presidenza, ALI Torino apre una fase improntata alla collegialità e al lavoro condiviso sulle principali sfide del settore. Tra gli obiettivi del mandato di Filippo Scisciani vi sono la valorizzazione delle librerie come spazi culturali e sociali, la richiesta di strumenti operativi più efficaci e procedure più semplici per il lavoro quotidiano, a partire dalla distribuzione, la condivisione delle competenze all’interno della categoria e un confronto più forte con le istituzioni per ottenere maggiore attenzione e sostegno al comparto.

"Accolgo questo incarico con gratitudine e con un forte senso di responsabilità – sottolinea il neo presidente Scisciani –. Ringrazio Stefania Belliti, che mi ha preceduto, per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno con cui ha rappresentato la categoria. Così come rivolgo fin d’ora un augurio sincero alla squadra che mi accompagnerà in questo percorso. Credo che oggi le librerie abbiano bisogno di sentirsi parte di una comunità professionale capace di confrontarsi, collaborare e leggere con lucidità i cambiamenti in atto. Il mio impegno sarà quello di favorire un lavoro il più possibile condiviso, che aiuti la categoria a rafforzare il proprio ruolo culturale, sociale e imprenditoriale in una fase che richiede visione, concretezza e capacità di fare rete".

Il nuovo Presidente sarà affiancato da Susanna Franza del Libraccio e Mattia Mortarini della Libreria Nisa, entrambi vicepresidenti, e da Rocco Pinto de Il ponte sulla Dora, Simone Vittorini di Capitan Tomin, Maurizio Bovo della Libreria della Montagna, Maria Grazia Gatti della Libreria dei Ragazzi, da Alberta Vovk della Liberia Borgo Po, Marco Sesia di Odissea Libri, Paola Tombolini della Libreria Belleville, Stefania Bellitti della Libreria Gulliver e Barbara Bordin de La Balena in Collina.

"Siamo molto lieti della nomina di Filippo Scisciani – dichiara la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa – perché si tratta di una figura che unisce competenza professionale, sensibilità culturale e forte radicamento nel territorio. Le librerie svolgono un ruolo prezioso per la qualità della vita urbana, per la crescita culturale delle comunità e per la vitalità dei quartieri. Siamo certi che, sotto la sua guida, ALI Torino saprà portare un contributo importante alla tutela e alla valorizzazione di una categoria fondamentale per l’identità della nostra città".

Scisciani opera da anni nel mondo librario torinese ed è cresciuto professionalmente nelle librerie del Gruppo Abele; nel 2000 ha preso parte al rilancio dei locali della storica libreria Petrini di via Pietro Micca, quando diventa sede del book store ‘Torre di Abele’. Con Binaria, cuore pulsante del ‘Binaria Centro Commensale’, in via Sestriere 34 a Torino, ha consolidato un’esperienza fortemente radicata nel territorio, attenta alla saggistica, ai temi sociali, ai bambini e alle famiglie.