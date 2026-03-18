Dopo la chiusura del poliambulatorio, a Madonna di Campagna apre il centro prelievi [FOTO]

Ha aperto oggi, mercoledì 18 marzo 2026, il centro prelievi di via Stradella 203, un servizio atteso sul territorio e dedicato in modo specifico (ma non solo) ai pazienti fragili. Un presidio sanitario che torna operativo nel cuore della Circoscrizione 5, rivolto ai residenti dei quartieri della periferia nord.

Gli orari

Il servizio sarà attivo ogni mercoledì, dalle ore 7.45 alle 10.30, con accesso riservato a utenti individuati dal medico di medicina generale, proprio per garantire un’assistenza mirata alle fasce più vulnerabili della popolazione. In via straordinaria, il centro sarà aperto anche giovedì 26 marzo.

L’apertura arriva in un momento particolarmente delicato per il territorio: appena 48 ore fa è stata infatti ufficializzata la chiusura del poliambulatorio di via Del Ridotto, lasciando un vuoto nei servizi sanitari locali.

Le prenotazioni e il supporto ai cittadini

Capitolo prenotazioni: i Cup (Centri unici prenotazioni) saranno attivi dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con soluzioni dedicate per alcune categorie. Inoltre dal 16 al 31 marzo è stato attivato anche un servizio di supporto agli spostamenti: i volontari dell’associazione “Capitano Ultimo” accoglieranno coloro che si presenteranno in via Del Ridotto, indirizzandoli verso le sedi corrette.

Visite ed esami: le sedi temporanee

Fino al prossimo 27 marzo, visite specialistiche, esami e pratiche amministrative - dalle prenotazioni alla scelta o revoca del medico, fino alle esenzioni ticket - saranno garantite in due sedi temporanee: l’ex Marco Antonetto di via Cigna e la Casa di Comunità di via Pacchiotti 4.

“Una buona notizia per il territorio”

“Una buona notizia per il territorio, per creare meno disagi possibili agli utenti dei nostri quartieri” commentano il coordinatore alla Sanità della Circoscrizione 5, Stefano Subbiani, e il presidente Alfredo Correnti, sottolineando l’importanza di mantenere presìdi sanitari di prossimità, soprattutto per gli anziani e per chi ha difficoltà negli spostamenti. Prossimo passo la realizzazione della nuova Casa di Comunità in via Cigna, che sorgerà negli spazi dell’ex Astanteria Martini.



Alla cerimonia erano presenti anche Carlo Picco, direttore generale dell'ASL Città di Torino e Carlo Romano, direttore del Distretto Nord Ovest. Presenti anche il Dirigente Medico del Distretto Nord Ovest e vicario della direzione distrettuale, Mariasusetta Grosso, e il responsabile Infermieristico del Distretto Nord Ovest, Sara De Angelis. Oltre al presidente del Sea Servizio Emergenza Anziani, Gianni Buratto. “Siamo molto soddisfatti che l’Asl abbia accolto la richiesta della Circoscrizione e, in particolare, che abbia aperto alla possibilità di estendere il servizio a più giornate, con un numero definito di accessi liberi - così il vicepresidente, Antonio Cuzzilla -. Si tratta di una notizia straordinaria per il quartiere. Siamo convinti che, con l’inaugurazione del nuovo centro nelle vicinanze di Borgo Vittoria, avremo a disposizione tre importanti punti di riferimento sul nostro territorio: Marco Antonetto, via Stradella e l’ex Astanteria Martini di via Cigna”. È fondamentale, però, che questi servizi siano collegati in modo efficace e funzionale. “Ci auguriamo che il Comune faccia la sua parte, come dichiarato in Commissione”, concludono dalla 5.



Nei nuovi spazi, ampi e accoglienti, sono stati effettuati questa mattina 21 prelievi. I prelievi potranno essere prenotati tramite il Call Center Regionale 800.000.500. “Ringrazio la Circoscrizione 5, il personale dell’Asl Città di Torino che ha reso operativi e accoglienti gli spazi e i volontari di Protezione Civile dell’associazione Capitano Ultimo che ci supportano nell’accoglienza e negli spostamenti dei pazienti fragili” ha dichiarato Picco.