A fuoco una cascina a Busano: le fiamme distruggono diversi macchinari agricoli

Alle prime luci dell'alba di oggi, un incendio ha danneggiato gravemente una cascina a Busano, intorno alle 5 del mattino.



I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre lavorando a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Non si registrino vittime né feriti. Oltre a una grande quantità di fieno nell'incendio sono stati danneggiati alcuni macchinari. Le forze dell'ordine stanno ora conducendo indagini per stabilire le cause che hanno innescato il rogo.