Vicino alla Gran Madre arriva la zona a 30 Km/h per bici e automobili

Vicino alla Gran Madre di Torino arriva la zona 30 chilometri orari. Nell'area tra via Verres, via Felice Romani e via Cosmo negli scorsi giorni è infatti stata tracciata la segnaletica per terra ed i cartelli che indicano la nuova velocità.

Auto e bici insieme

Ma soprattutto le strade sono diventate condivise, cioè dedicate sia alle auto che alle biciclette. Si tratta di una misura per rendere di fatto la zona più sicura anche per chi si sposta sulla due ruote, inserita nell'ambito della pedonalizzazione di via Lodovica nel tratto davanti all'Infanzia Europea.

Il giardino

L'isolato davanti alla scuola materna è infatti diventato una "strada scolastica", quindi chiuso al passaggio delle auto tramite l'ausilio di fioriere e paletti. Per rendere lo spazio ancora più bello e confortevole per bimbi e genitori è stato creato anche un piccolo giardinetto con aiuole basse.

Un progetto finanziato con soldi della Regione, destinati ad interventi in ambiti urbani.