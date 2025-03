Lavori sul ponte Amedeo, la Venaria Express si accorcia e non raggiunge la Reggia

I lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte Amedeo di Castellamonte sul torrente Ceronda accorciano la linea Venaria Express. Da oggi infatti, sino a nuova comunicazione, a causa dell'avanzamento del cantiere i pullman si fermano in corso Garibaldi a Venaria Reale, all'altezza di piazza Vittorio Veneto.

Fermate sospese

I passeggeri possono quindi proseguire a piedi per piazza Vittorio Veneto e via mensa per raggiungere la Reggia. Nel dettaglio, in direzione della residenza sabauda patrimonio Unesco, la Venaria Express stopperà al capolinea provvisorio "Borgo Antico". Le fermate n. 9009 – 9010 (“Giardini Reggia”) e n. 9013 – 9015 (“Reggia”) sono temporaneamente sospese.