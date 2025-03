A Nichelino (aspettando la rivoluzione della differenziata) via Trento sommersa dai rifiuti

Mentre sta prendendo il via da questo mese l'attesa rivoluzione della raccolta differenziata, con la progressiva rimozione delle campane di metalli, vetro e plastica, Nichelino deve continuare a fare i conti con gli abbandoni indiscriminati di oggetti e sacchi di spazzatura.

Via Trento sommersa dai rifiuti

A preoccupare, come testimonia l'immagine correlata a questo articolo, è in modo particolare la zona di via Trento, dove grossi sacchi di spazzatura fanno brutta mostra di sé in strada per giorni e giorni prima di essere raccolti.

Una situazione che produce l'arrivo di gatti, topi e uccelli a banchettare, rompendo i sacchi, e creando disagio e cattivi odori, ancora più nauseanti adesso che stanno arrivando i primi caldi.

Covar nel mirino delle critiche

Per non parlare poi di coloro che rompono i sacchetti per rovistare (spesso barboni o disperati), che poi lasciano tutto fuori dai cassonetti. E nel mirino, una volta di più, finisce il Covar, il servizio incaricato della raccolta rifiuti.