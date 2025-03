Una passeggiata per dire no al degrado in piazza Bengasi e via Nizza

Si svolgerà sabato 29 marzo alle ore 16 una passeggiata promossa dal Comitato Nizza Bengasi contro gli ormai noti problemi di degrado nel quartiere.



“Torniamo di nuovo in strada, questa volta con una passeggiata per il quartiere, con il chiaro intento dí disturbare pusher e malintenzionati che ormai si trovano ad ogni angolo della zona, da piazza Bengasi a via Nizza, passando per corso Maroncelli e i giardini Maiocco”, queste le parole di Matteo Rossino, portavoce del Comitato Nizza Bengasi.



“In questi mesi si parla addirittura di un centro d’accoglienza in questa zona - prosegue Rossino -, ci auguriamo siano solo voci di corridoio infondate, perché se così fosse sarebbe l’ennesimo colpo per un quartiere già in crisi”.



“Sarà una passeggiata pacifica ma risoluta di residenti e commercianti stanchi di una situazione che ormai è insostenibile - ha concluso Rossino -, le zone rosse purtroppo spostano il problema ma non lo risolvono, ci vogliono rimpatri immediati degli immigrati irregolari che delinquono”.