Novità al parco Di Vittorio, dopo l'incendio della giostra arriva un gonfiabile

Una buona notizia per i frequentatori del parco Di Vittorio. Dopo il terribile incendio che nella notte tra il 10 e l'11 gennaio ha distrutto la "Giostra di Siriana" di proprietà della famiglia Toscano, da oggi - 19 marzo - è presente sull'area un altro gioco per i bambini.

"Voglio anche rinnovare il nostro invito a condividere la raccolta fondi ancora attiva - racconta Neil Toscano su Facebook -. Siamo ad un passo da poter riuscire a mettere una nuova attrazione, ci manca veramente poco quindi speriamo di poter raggiungere ancora qualche persona di buon cuore".

Per chi volesse donare anche solo un centesimo ecco i link per donare su Go found Me https://gofund.me/7faa721f oppure su Satispay https://web.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--1336F685-D2B8-4399-9D23-8D42F99EAA1D?locale=it.