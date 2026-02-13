 / Eventi

Santena festeggia il Carnevale 2026: il 28 febbraio sfilata di carri e maschere per le vie cittadine

Le vie del centro diventano palcoscenico a cielo aperto per le famiglie

Immagine di repertorio

La città di Santena si prepara a vivere un pomeriggio di festa, colori e allegria con il Carnevale 2026, in programma sabato 28 febbraio dalle ore 14 alle ore 18. L’evento è organizzato dal Comune di Santena e dall’ASD Gruppo Sportivo Dilettantistico Twirling “Asparagette” Santena, in collaborazione con Pro Loco Santena e A.S.D. Nazionale Alpini.

Protagonista del pomeriggio sarà la tradizionale sfilata di carri allegorici e maschere che attraverserà le principali vie cittadine, trasformando il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato a famiglie, bambini e a tutti coloro che vorranno partecipare in maschera. Il percorso interesserà: via Torino, via Cavour, via Amateis, via Sambuy e piazza Aimerito (parte bassa).

Al termine della sfilata è prevista la distribuzione di tè caldo e panzanelle, per condividere insieme un momento conviviale e concludere la giornata in un clima di festa e comunità. Per garantire la sicurezza dell’evento, collaboreranno con la Polizia Locale per il controllo della sfilata e delle strade: A.N.B., A.N.C., CRI Santena, G.R.E.S. e Vigili del Fuoco.


Il Carnevale Santenese si conferma così un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire tradizione, divertimento e spirito di comunità.

