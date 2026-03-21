Si apre una voragine, la cisterna rischia di sprofondare nell’asfalto [FOTO]

Momenti di apprensione questa mattina, 21 marzo 2026, nel quartiere Regio Parco, dove una cisterna è rimasta parzialmente inghiottita dall’asfalto lungo il tratto compreso tra piazza Sofia e corso Taranto.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo avrebbe improvvisamente ceduto sotto il peso su una porzione di carreggiata, con una ruota sprofondata in una voragine apertasi all’improvviso. Il mezzo ha rischiato di ribaltarsi, rendendo necessario un intervento immediato per evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi i vigili del fuoco e la polizia locale, allertati dai presenti. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a chiudere temporaneamente parte della strada al traffico, consentendo le operazioni di recupero del mezzo e le verifiche tecniche.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Restano ora da chiarire le cause del cedimento: tra le ipotesi al vaglio possibili problemi strutturali della carreggiata o una perdita sotterranea. Sul posto è intervenuta anche la consigliera di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino. "Mi chiedo come mai si sia verificato questo cedimento della pavimentazione stradale, è davvero preoccupante".