Commissioni paralizzate? Il presidente Crescimanno respinge le accuse

Dopo il cinema (Una poltrona per due) si è scomodato perfino il genio indiscusso di Leonardo e l'Ultima Cena. E non finisce qui.

Continua il botta e risposta politico tra i consiglieri della Circoscrizione 5. Dopo l'attacco dell'ex consigliere della Lega, Luigi Borelli, e del consigliere M5s, Luigi Martina, al presidente Enrico Crescimanno (avente come oggetto le presenze record in negativo e le commissioni paralizzate) è arrivata, puntuale, la replica di quest'ultimo.

"Sono costretto a replicare a causa della mancata conoscenza del regolamento da parte di un consigliere (Borelli ndr) che, fino al 27 febbraio, condivideva e aveva votato il programma di centro-destra, ma ora si è autoproclamato capo dell’opposizione, sedendo a sinistra del Consiglio - attacca Crescimanno -. È stato già chiarito che le commissioni, che non devono essere presiedute dal presidente, svolgono attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti del Consiglio Circoscrizionale, senza funzioni deliberative. L’azione di governo spetta alla Giunta, che può deliberare. Per le delibere di indirizzo, la decisione e la tempistica spettano a chi governa, non all’opposizione".