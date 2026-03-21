Arriva la primavera e tornano i treni per il mare: riecco i Ponente Line tra Piemonte e Liguria

Da giovedì 2 aprile, in occasione delle festività pasquali, e nei fine settimana e nei giorni festivi, fino al 13 settembre, tornano i collegamenti ferroviari Ponente Line tra Piemonte e Liguria messi a disposizione da Regione Piemonte e Regionale di Trenitalia (Gruppo FS).

18 treni aggiuntivi (2 il venerdì, 5 il sabato e 11 la domenica), oltre alla normale programmazione, viaggeranno tra Torino e la riviera ligure di Ponente, mettendo a disposizione dei piemontesi più di 23mila posti extra per raggiungere le più suggestive località della Liguria.

Per tutti i fine settimana estivi il finanziamento di Regione Piemonte consente al Regionale, d’intesa con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, di intensificare la programmazione ferroviaria tra Torino e Savona, Albenga e Imperia con fermate intermedie ad Asti e Alessandria per offrire ai passeggeri del basso Piemonte un’opportunità in più per raggiungere la riviera ligure.

I 18 Ponente Line, con i loro 23mila posti aggiuntivi, si affiancheranno ai 18 collegamenti giornalieri già attivi tra Torino e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia), garantendo ai viaggiatori piemontesi un servizio ancora più capillare verso le destinazioni liguri.

Confermate anche quest’anno delle corse aggiuntive in occasione della festa patronale torinese del 24 giugno: durante la celebrazione di San Giovanni, Trenitalia garantirà due treni extra, uno per ciascun senso di marcia, tra Torino e Imperia, per agevolare gli spostamenti dei cittadini.

"I treni del mare si confermano anche quest’anno un servizio strategico per il Piemonte, reso possibile grazie alle risorse investite dalla Regione per potenziare i collegamenti verso la Liguria nei periodi di maggiore afflusso", dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi. La Regione continuerà a investire su questo servizio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la mobilità ferroviaria e renderla sempre più attrattiva e competitiva. "Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari verso la Liguria - puntualizza Gabusi - si inserisce in una strategia più ampia della Regione Piemonte volta a migliorare l’offerta di trasporto pubblico, incentivare l’utilizzo del treno e garantire soluzioni concrete per gli spostamenti nei periodi di maggiore domanda".

Gli orari dei treni del mare sono disponibili sul sito di Trenitalia.