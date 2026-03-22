Topi tra i parcheggi e vicino alle abitazioni, le allarmanti foto dei cittadini

Torna l’allarme igienico-sanitario alle porte della Circoscrizione 2, a causa di una segnalazione (confermata dalle immagini) di una presenza diffusa di ratti in diverse aree delle zone Mirafiori Nord, Mirafiori Sud e Santa Rita. A denunciare la situazione è il consigliere in quota ai Moderati, Alessandro Nucera, che ha chiesto un intervento urgente agli uffici competenti del Comune.

Le segnalazioni

Le segnalazioni riguardano in particolare corso Racconigi, nel tratto tra i civici 232 e 238, il parco Pietro Mennea, piazza Marmolada e il parcheggio antistante l’area verde. Proprio in queste zone, secondo quanto riferito, sarebbero stati avvistati ratti di grandi dimensioni, con presenza di vere e proprie colonie.

Nella serata di ieri, intorno alle 22, lo stesso consigliere ha effettuato un sopralluogo insieme ad alcuni residenti, riscontrando direttamente la presenza dei roditori con avvistamenti multipli e ravvicinati.

L'appello

Oltre al problema sanitario, emergono anche disagi per i cittadini. In diversi casi, infatti, i ratti avrebbero rosicchiato i cavi elettrici delle auto in sosta, causando danni ai veicoli e aumentando la preoccupazione tra i residenti.

“La situazione desta forte preoccupazione per i rischi legati alla salute pubblica" spiega Nucera che ha provveduto a informare subito il Comune. Da qui la richiesta di attivare tempestivamente interventi di derattizzazione e messa in sicurezza delle aree interessate.