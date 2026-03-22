Ultimi passi tra le transenne: via Roma si fa bella (per maggio?)

Lo zig-zag tra transenne e cantieri scandisce da mesi il ritmo quotidiano del passaggio nel cuore di Torino. Tra il rumore dei macchinari e il movimento costante delle squadre operative, la via dello shopping per eccellenza sta cambiando pelle per trasformarsi in un unico, grande tappeto di pietra.

Nonostante l'impatto visivo delle recinzioni, il cantiere di via Roma procede seguendo il cronoprogramma stabilito dagli uffici tecnici, con l'intento di restituire alla città una passeggiata pedonale continua da piazza Castello fino a piazza Carlo Felice.

Oltre 12 milioni di intervento

Finanziata con oltre 12 milioni di euro l'intervento vuole rappresentare una rigenerazione profonda coinvolgendo 14.000 metri quadrati di "salotto" cittadino. La scelta dei materiali va verso una continuità visiva con piazza San Carlo e l'asfalto che sta cedendo il posto a una pavimentazione in granito di Montorfano e San Fedelino, materiali nobili scelti per la loro resistenza e per il loro legame con l'architettura sabauda.

La situazione

La tabella di marcia punta alla conclusione dei primi due lotti entro maggio.

Al momento la situazione vede una forte concentrazione di attività nel Lotto 1, dove tra piazza Castello e piazza San Carlo si lavora intensamente sugli incroci di via Cesare Battisti e via Monte di Pietà, oltre che sull'adeguamento tecnologico dei semafori.

Scendendo verso la stazione, il Lotto 2 (da piazza CLN a via Cavour) è ormai a un passo dalla svolta: la posa del granito tra piazza CLN e l’incrocio con via Cavour è in fase di ultimazione, dopo un periodo di chiusura che ha permesso di accelerare sensibilmente i tempi.

Note positive arrivano anche dal Lotto 3, il tratto che conduce a piazza Carlo Felice, dove la riapertura del segmento tra via Cavour e via Buozzi permette già di calpestare la nuova pavimentazione definitiva. Attualmente i cantieri sono attivi nel cuore dell'ultimo tratto, tra via Buozzi e via Gramsci.

Quello che oggi è un labirinto di barriere diventerà presto il boulevard pedonale più elegante (e accessibile) della città.