Sestriere: inverno promosso, ora si gioca la partita estiva

Una stagione invernale speciale e una estiva tutta da scrivere. Martedì 24 marzo, il Comune di Sestriere, la Pro loco e il Consorzio turistico, faranno il punto sulla stagione invernale che sta per finire e anticiperanno gli eventi e i progetti futuri, durante un incontro pubblico.

“Finalmente abbiamo visto un ‘vero inverno’ con il freddo giusto e un buon numero di precipitazioni nevose. Le presenze a Sestriere sono state tante e per i nostri associati questa stagione invernale ha rappresentato una vera e propria iniezione di fiducia” commenta Massimo Bonetti, presidente del Consorzio Turismo Sestriere. Una stagione del genere non si viveva da tanto: “Direi che da una decina d’anni, ormai, non assistevamo a un inverno del genere” aggiunge.

L’appuntamento è alle 21 al Cinema Fraiteve (Piazza Fraiteve 5) ed è previsto l’intervento della Sestrieres Spa.