 / Collegno-Rivoli-Grugliasco

Collegno-Rivoli-Grugliasco | 22 marzo 2026, 18:44

Caravan bruciato da 7 mesi, ora i residenti chiedono la rimozione

Timori per la sicurezza dei bambini, i cittadini spingono per un intervento

Il camion bruciato

Il camion bruciato

A distanza di mesi dall’incendio, i resti di un caravan continuano a occupare uno spazio pubblico in piazza del Tricolore, a Collegno. L’episodio risale ad agosto 2025, ma da allora nulla sarebbe cambiato: ciò che resta del mezzo è ancora lì, visibile e accessibile.

Il timore principale riguarda la sicurezza, soprattutto per chi frequenta la piazza. Le carcasse metalliche e i materiali bruciati potrebbero rappresentare un pericolo concreto per chi si avvicina, in un’area utilizzata quotidianamente per il gioco e il passaggio pedonale.

Oltre alla questione sicurezza, i residenti sottolineano anche il problema del decoro. Il relitto del caravan è diventato, di fatto, un simbolo di abbandono. Da qui la richiesta dei cittadini di rimozione immediata del mezzo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium