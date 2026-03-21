Serata movimentata a Le Gru: centro commerciale evacuato e tutti fuori, ma si tratta di un falso allarme

Sabato sera movimentato a Le Gru: a causa di un falso allarme, infatti, il centro commerciale alle porte di Torino è stato fatto evacuare e tutti coloro che si trovavano ancora all'interno della struttura sono stati fatti uscire in fretta e furia per mettersi al sicuro.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica e delle cause, ma il tam tam si è presto diffuso sui social, dove in tanti hanno raccontato la disavventura. Tra i commenti, però, i quali parlano di un principio di incendio al supermercato, subito domato, interviene anche il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, che conferma la teoria del falso allarme.