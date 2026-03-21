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Cronaca | 21 marzo 2026, 21:43

Serata movimentata a Le Gru: centro commerciale evacuato e tutti fuori, ma si tratta di un falso allarme

Il tam tam rimbalza sui social dove in tanti raccontano la disavventura in questo sabato, ma addirittura il sindaco Gaito interviene per rassicurare

Attimi di paura questa sera a Le Gru

Attimi di paura questa sera a Le Gru

Sabato sera movimentato a Le Gru: a causa di un falso allarme, infatti, il centro commerciale alle porte di Torino è stato fatto evacuare e tutti coloro che si trovavano ancora all'interno della struttura sono stati fatti uscire in fretta e furia per mettersi al sicuro.

Ancora in corso la ricostruzione della dinamica e delle cause, ma il tam tam si è presto diffuso sui social, dove in tanti hanno raccontato la disavventura. Tra i commenti, però, i quali parlano di un principio di incendio al supermercato, subito domato, interviene anche il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, che conferma la teoria del falso allarme.

Massimiliano Sciullo

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