Rivoli punta sull’arte contemporanea: rinnovato il patto tra Comune e Castello

Rafforzare il legame tra istituzioni e cultura per valorizzare il territorio e renderlo sempre più attrattivo. È questo l’obiettivo del nuovo patto di collaborazione siglato tra il Comune di Rivoli e il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, una delle realtà museali più importanti a livello nazionale.

L’accordo mira a trasformare Rivoli in un punto di riferimento per l’arte contemporanea, non solo in Piemonte ma anche su scala nazionale e internazionale, attraverso un programma condiviso di iniziative culturali.

Il progetto prevede un calendario articolato di attività artistiche, educative e turistiche rivolte a un pubblico ampio e trasversale: studenti, famiglie, cittadini e visitatori. Un ruolo centrale sarà affidato anche alla partecipazione attiva della comunità locale, con il coinvolgimento di scuole e associazioni del territorio.

Tra le iniziative in programma ci saranno percorsi culturali diffusi, visite guidate, workshop e momenti di incontro, con l’obiettivo di rendere l’arte sempre più accessibile e integrata nella vita quotidiana della città.