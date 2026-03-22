Auto a Gpl prende fuoco in strada Settimo, intervento dei vigili del fuoco

Attimi di paura nella giornata di ieri in strada Settimo, zona Barca, dove un’auto alimentata a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. L’incendio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare conseguenze più gravi, vista la presenza dell’impianto a gas.
Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale, supportate anche dal nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), impiegato proprio per gestire situazioni a rischio legate a sostanze pericolose o potenzialmente esplosive.
Le operazioni si sono concentrate prima sullo spegnimento del rogo e successivamente sulla messa in sicurezza del veicolo, per scongiurare eventuali rischi residui legati al serbatoio Gpl.
Nonostante la spettacolarità dell’incendio, non si registrano persone coinvolte né feriti. Restano da chiarire le cause che hanno innescato le fiamme.